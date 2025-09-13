“Lo mataron porque predicaba un mensaje de patriotismo y fe”: viuda de Charlie Kirk se pronuncia por primera vez tras su muerte

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, se pronunció por primera vez en público desde el asesinato de su esposo.

El ataque recibido por Kirk ocurrió el miércoles en un acto público en una universidad en Utah, cuando una persona disparo una sola bala de rifle, a unos 70 metros aproximadamente según la investigación, que terminó alcanzándolo.

“Si antes pensabas que la misión de mi marido era poderosa, no tienes ni idea, no tienes ni idea de lo que acabas de desatar en todo este país y en el mundo. No tienes ni idea del fuego que has encendido dentro de esta esposa, los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra”, indicó Erika Kirk.

La viuda, se dirigió desde un canal de streaming de la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA, y habló al lado de una silla vacía en la que el activista conservador realizaba sus transmisiones. “Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios“, apuntó quien era su esposa.

Kirk aprovechó la instancia para agradecer los servicios de emergencia y a las autoridades que intervinieron tras el tiroteo. Asimismo, reconoció el apoyo del mandatario Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y sus familias, así como sus simpatizantes que mostraron su respaldo a su fallecido marido.

“Quiero dar las gracias a los millones de personas que han mostrado su amor por Charlie aquí en Phoenix, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted“, la también empresaria y ex Miss Arizona.

“Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era: nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva“, puntualizó Kirk, asegurando que los proyectos de su esposo seguirán adelante.