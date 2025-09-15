Quién es el estafador de Tinder detenido en Georgia y a cuánto llegó el botín que robó a sus víctimas

Shimon Hayat empleó el seudónimo de Simon Leviev, con el cual se hizo conocido como El Estafador de Tinder.

Luego de permanecer por años prófugo de la justicia, las fuerzas de seguridad de Georgia detuvieron al ciudadano israelí Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat y quien inspiró la película de Netflix El Estafador de Tinder.

De acuerdo con lo informado por las autoridades georgianas, la detención del sujeto se produjo en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, en respuesta a la orden de captura emitida por Interpol.

Según consta en los registros policiales, el estafador de Tinder fue condenado por fraude en Finlandia y en 2019 lo detuvo la policía de Grecia, tras lo cual se lo extraditó a Israel, donde pasó apenas cinco meses en la cárcel, del total de 15 a los que había sido condenado.

A cuánto llegó el botín que el estafador de Tinder les robó a sus víctimas

Shimon Hayat empleó el seudónimo de Simon Leviev para abrir un perfil en Tinder, a través del cual conoció mujeres a las que les decía que era hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Tras generar un vínculo de confianza al invitarlas a restaurantes caros y viajes en su jet privado, les decía que estaba en peligro y que no podía usar sus tarjetas para que sus enemigos no supieran dónde estaba. Por ello les pedía que abrieran una cuenta nueva a su nombre, luego de lo cual él las vaciaba, solicitaba créditos y préstamos, y desaparecía de la vida de sus víctimas, dejándolas con las deudas.

En el último tiempo, y luego de que se revelara su historia a través de la película El Estafador de Tinder, Shimon Hayat cambió su identidad a David Sharon.

Las estimaciones indican que Shimon Hayat consiguió un botín de alrededor de unos 10 millones de dólares con las estafas a sus víctimas.