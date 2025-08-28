Operación Imperio: qué pasará con el McLaren, BMW y otros vehículos de alta gama incautados a banda de estafadores

Para este viernes está programada en Temuco, capital de la Región de La Araucanía, la segunda jornada de la formalización de los 41 detenidos en el marco de la Operación Imperio por pertenecer a una banda acusada de delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude de seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

De acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público, 22 de ellos permanecen detenidos ya que la Fiscalía solicitará que queden en prisión preventiva, en tanto que para los otros 19 imputados en los delitos, que superan los 3.000 millones de pesos, se pedirán medidas cautelares que incluyen el arresto domiciliario y el arraigo nacional.

En el caso de estos últimos, se precisó que en su mayoría cumplían roles secundarios dentro la banda, ya que facilitaban sus identidades para contratos, negocios y productos bancarios que en realidad eran utilizados por terceros.

Según reportó la fiscalía, los 41 detenidos son de nacionalidad chilena y entre sus edades fluctúan entre los 35 y los 45 años, y detalló que la organización criminal operaba desde al menos el 2019, extendiendo sus actividades ilícitas a otras regiones como Los Ríos, Metropolitana y Valparaíso.

Qué pasará con los bienes incautados a la banda de estafadores en la Operación Imperio

Entre las diversas especies incautadas en la Operación Imperio se encuentran autos de alta gama, una avioneta, camiones y una lancha, además de propiedades y cuentas bancarias, y entre los autos incautados hay un McLaren 570s que puede llegar a $350 millones, un BMW Series 2 Coupé cuyo valor sería de $49 millones, así como una moto BMW F900 GS con un precio aproximado de $16 millones.

Pero sin duda que el Cybertruck de Tesla que también fue incautado fue uno de los bienes que más llamó la atención cuando se conocieron los resultados del operativo policial, ya que tiene un valor de $150 millones y es el único modelo que ha llegado hasta ahora al país.

En principio, se estableció un plazo de ocho meses para el desarrollo completo de la investigación, a fin de establecer las responsabilidades de cada uno de los implicados.

Respecto de los bienes incautados, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que por ley deberán ser subastados, para luego ingresar a las arcas fiscales.