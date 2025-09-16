Colombia es el integrante más reciente: el listado de Estados Unidos de países que no cumplen sus compromisos antidrogas

El gobierno de Estados Unidos incluyó recientemente a Colombia en una lista oficial de naciones que, según su evaluación, “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia antidrogas.

En el grupo figuran Venezuela y Bolivia, junto con Afganistán y Myanmar, de acuerdo con un memorando enviado al Congreso por la Casa Blanca.

Esta designación anual es parte de un procedimiento legal que obliga al presidente estadounidense a identificar a los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, y a evaluar si sus gobiernos han colaborado de manera efectiva en el control del narcotráfico. Según el documento, las cinco naciones señaladas no han demostrado avances concretos durante el último año.

La inclusión de Colombia marca un giro relevante, ya que es la primera vez en más de dos décadas que Washington señala oficialmente un “incumplimiento demostrable” por parte del país andino. El memorando indica que “bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado máximos históricos, y el gobierno no ha logrado siquiera las metas de erradicación que él mismo se propuso”.

Parte de esta medida también tiene relación con la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina, teniendo a Venezuela en la mira para sus medidas antidrogas que incluyen un asedio en aguas internacionales y ataques a navíos.

En cuanto al último país mencionado y Bolivia, Estados Unidos reitera preocupaciones ya expresadas en años anteriores. En ambos casos, el gobierno estadounidense cuestiona la falta de cooperación efectiva y el debilitamiento de mecanismos de control frente al narcotráfico. No obstante, el documento subraya que, por razones de interés nacional, se mantendrán ciertos programas de asistencia en los tres países sudamericanos señalados.

La Casa Blanca también advierte que la falta de avances podría traducirse en sanciones económicas y diplomáticas, especialmente en el contexto de la crisis de opioides que vive Estados Unidos, la cual deja más de 200 muertes por día. El memorando exige a los países designados “acciones más decididas” y resultados verificables en la lucha contra el tráfico de drogas y la producción de narcóticos.