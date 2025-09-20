“Esta página no está disponible”: YouTube cerró el canal de Nicolás Maduro en la plataforma

Hasta la tarde de este sábado YouTube no había entregado una información oficial sobre el cierre del canal de Nicolás Maduro.

El canal en YouTube del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya no se encuentra disponible, según se observa cuando se busca en la plataforma, donde acumula más de 233.000 suscriptores.

Hasta la tarde de este sábado YouTube no había entregado una información oficial sobre el tema, luego de que el acceso al canal del mandatario venezolano quedara bloqueado desde la tarde del viernes.

En tanto, desde el régimen chavista tampoco se ha entregado una versión sobre lo ocurrido con el canal de Nicolás Maduro, en el que al hacer la búsqueda aparece: “Esta página no está disponible. Disculpa las molestias“.

Por su parte, el medio Telesur aseveró que el hecho ocurrió “sin explicaciones” y que se produjo en el contexto de las presiones del gobierno de Estados Unidos contra el de Venezuela.

Las medidas de Nicolás Maduro contra otras redes sociales

La eliminación del canal de Maduro de YouTube se produjo luego de que el mandatario venezolano adoptara medidas en contra de algunas redes sociales.

En agosto de 2024, Nicolás Maduro ordenó suspender la red social X, una medida que continúa vigente para usuarios venezolanos.

Ese mismo mes, el líder chavista denunció que TikTok suspendió su posibilidad de transmitir en directo las exposiciones del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia en las protestas tras las elecciones.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela multó en diciembre a TikTok con 10 millones de dólares por “negligencia” tras difundir retos virales, algunos de los cuales habrían causado muertes e intoxicaciones masivas en escuelas.