Petro responde a acusación de ex canciller por “borrachera” en Chile: se escudó en visita a casa de Neruda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió públicamente a las acusaciones de su ex canciller, Álvaro Leyva, quien lo señaló por comportamientos erráticos y presuntos problemas de salud durante viajes oficiales.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, Petro negó rotundamente un supuesto episodio ocurrido en Santiago, donde, según Leyva, el mandatario habría “desaparecido extrañamente” tras una supuesta “borrachera” en un restaurante de la capital.

“Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció él mismo Hidalgo estafador“, escribió Petro, negando de manera rotunda la acusación de su ex canciller.

El presidente explicó que solo consume “una o dos copas de vino o cerveza“, debido a una gastritis crónica causada por una operación en La Habana. Recordó que su condición médica ha sido reconocida públicamente y reportada por medios internacionales como CNN.

El mandatario detalló que, tras su estadía en Santiago, viajó a Valparaíso y luego a Isla Negra, donde visitó la tumba de Pablo Neruda, a quien calificó como “poeta grande y hermoso de la patria latinoamericana”. Estas actividades, aseguró, desmienten cualquier versión que lo ubique en Manta, Ecuador, presuntamente ligada con narcotraficantes.

El conflicto se enmarca bajo un documento de 33 páginas que Leyva entregó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En él, solicita exámenes médicos y toxicológicos para el presidente, acceso a su historia clínica y menciona una presunta incapacidad psiquiátrica de 2019, cuando Petro era senador.

“Solicité públicamente al doctor Petro una prueba médica de su condición. Si su estado no es grave, demuéstrelo”, afirmó Leyva. En su escrito además enumeró 82 presuntos incumplimientos del presidente, proponiendo 19 diligencias de investigación, así como recoger testimonios en países como Francia, Alemania, Turquía y Chile.

La Comisión de Acusaciones y los pasos a seguir

En Colombia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es el órgano competente para investigar y, si procede, presentar cargos contra el Presidente de la República y otros altos dignatarios del Estado.

Al tener el presidente colombiano fuero especial por ser jefe de Estado, no puede ser investigado ni juzgado por tribunales ordinarios mientras ejerce su cargo, por lo que su rol es determinante. Ahora, la Comisión deberá decidir si abre o no una investigación formal.