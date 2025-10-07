La irónica respuesta de Greta Thunberg a Donald Trump: “Aprecio su preocupación por mi salud mental”

Tal como lo han hecho en años anteriores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la activista sueca, Greta Thunberg, tuvieron un nuevo cruce luego de que la europea fuera deportada por Israel al ser parte de quienes componían la flotilla de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Mientras que el mandatario la trató de “alborotadora”, la joven de 22 años se refirió a su “control de la ira”.

Primero fue el turno de Trump, quien desde el Despacho Oval se refirió a la activista sueca. “Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”, respondió el líder republicano al ser consultado sobre su presencia en la flotilla Global Sumud.

De tal manera, quiso recalcar su punto una vez finalizó su respuesta: “Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”.

Una horas después, Thunberg le respondió a Trump después de arribar a Grecia, país donde fue deportada luego de haber sido capturada cerca de las costas israelíes. “Escuché a Donald Trump expresar una vez más su opinión muy elogiosa sobre mi carácter, y aprecio su preocupación por mi salud mental“, escribió en un posteo realizado por sus redes sociales.

“Me encantaría recibir cualquier consejo que pudiera tener para lidiar con estos supuestos problemas de control de la ira, ya que, a juzgar por su impresionante trayectoria, usted también parece sufrirlos“, añadió en su escrito.

Thunberg fue detenida junto a otros 436 activistas, periodistas y abogados por Israel antes de que pudieran llegar con la ayuda humanitaria que trasladaban. El país hebreo, hasta el lunes, había alcanzado a deportar a 171 activistas a Grecia y Eslovaquia, entre ellos la ambientalista sueca, que terminó protagonizando un nuevo choque con el presidente de Estados Unidos.