Presidente Boric apunta al rol de Nicolás Maduro en crimen de Ronald Ojeda: “Las dictaduras cruzan fronteras para imponer el miedo”

Durante su visita a Italia, en el marco de los 50 años del atentado a Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, el mandatario recordó el crimen de Ojeda y lo vinculó con el régimen venezolano.

En el marco de su visita a Italia, el presidente Gabriel Boric recordó el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda y lo vinculó con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro DC Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, que ocurrió en Roma el 6 de octubre de 1975 por agentes de la dictadura, el mandatario comparó esa situación con lo que ocurrió con Ojeda, señalando que “hay lecciones que creo no debemos olvidar” y que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”.

Presidente Boric recuerda crimen de Ronald Ojeda

“Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria”, expuso Boric.

A lo que añadió: “Es importante decir que desde la izquierda no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares”.

En este sentido, el jefe de Estado mencionó que “la defensa de los Derechos Humanos es siempre porque los Derechos Humanos son un avance civilizatorio y no son patrimonio de un sector político en particular. Eso es lo que defendía Bernardo Leighton y por eso vale la pena recordarlo también hoy porque esa enseñanza, ese ejemplo sigue vigente”.

En la instancia también aprovechó de cuestionar los extremos y a su vez realizó un llamado al diálogo entre los países. “En distintos rincones del mundo resurge un extremismo que busca acallar o humillar a quien piensa distinto, en donde se promueve que el éxito circunstancial es la única vara con que medir la calidad de los seres humanos”, sostuvo.

“Desde el progresismo de izquierda me atrevo a decir que esa no es la única vara y que una vez más los fines no justifican todos los medios y que por lo tanto hay una manera distinta de hacer política en donde desde Chile reivindicamos el multilateralismo, el diálogo entre países entendiéndonos como iguales partes de una misma humanidad”, cerró el presidente Gabriel Boric.