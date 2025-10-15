VIDEO – El momento en que líder del Tren de Aragua que escapó de Chile se lanzó de un sexto piso en Colombia en medio de un operativo

Uno de los cabecillas en Chile de la banda criminal Tren de Aragua, Ender Alexis Rojas, falleció al lanzarse de un sexto piso en medio de un operativo en Colombia. Si bien la información fue dada a conocer durante la semana pasada, fue la noche del martes cuando se divulgaron las imágenes del allanamiento.

El director de Gaula Policía —grupo antisecuestro—, coronel Edgar Andrés Correa, detalló en un video Ver esta publicación en Instagram que durante el operativo también fueron capturados otros tres miembros del Tren de Aragua identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbiba, los tres de nacionalidad venezolana.

El operativo, realizado en una vivienda de Sabaneta, departamento de Antioquia (noroeste), tenía como principal objetivo capturar a Rojas, apuntado como cabecilla de la estructura en Chile y buscado por la Interpol con una circular roja debido al delito de secuestro, según explicó el alto oficial.

De acuerdo del relato del coronel Correa, Rojas “se lanzó al vacío desde un sexto piso al notar la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar“. Además, en el operativo se requisaron dos pistolas glock, una granada de fragmentación y un proveedor con 32 cartuchos.

Rojas habría llegado a Colombia durante el 2024, luego de liderar facciones del Tren de Aragua dedicadas a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas sintéticas en Chile y Perú, con la finalidad de expandir el alcance de la organización desde el territorio colombiano. Su captura fue gracias a un trabajo en conjunto de Gaula Policía, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la PDI y la Policía Nacional del Perú.

En Chile, Rojas había sido detenido, pero quedó libre por caución en 2024, tras un pago de $5 millones en la localidad de Los Vilos. Posteriormente, evadió la acción de la justicia y huyó del país.