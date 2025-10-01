Quién es Edgar Benítez, el venezolano extraditado a Chile por su vinculación al crimen de Ronald Ojeda

Cinco venezolanos del Tren de Aragua llegaron a Chile desde Estados Unidos en la noche de este martes. Uno de ellos es “El Fresa”, quien además del crimen de Ojeda, se le investiga por el asesinato del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

Durante la noche de este martes aterrizó en Chile un vuelo con delincuentes extraditados desde Estados Unidos, donde se encuentran cinco ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua: uno de ellos es Edgar Benítez, apodado como El Fresa, quien es investigado por el crimen de Ronald Ojeda y por el homicidio del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

Fue el 11 de febrero de este año cuando Benítez fue detenido en EEUU por estar involucrado en el secuestro y asesinato de Ojeda. El sujeto había llegado a Norteamérica a fines de abril del año pasado, luego de haber pasado por Perú, Colombia, Panamá, Honduras y México tras el crimen.

Quién es Edgar Benítez, venezolano extraditado vinculado al crimen de Ronald Ojeda

El ciudadano venezolano habría sido la persona que facilitó el vehículo para llevar a cabo el secuestro del ex teniente Ronald Ojeda el pasado 21 de febrero de 2024.

A bordo de aquel vehículo iban Walter Rodríguez Pérez, Jhonny José López Mendoza y José Carlos Valverde Araujo, quienes fueron los ejecutores del plan.

Durante su estadía en Chile, el sujeto trabajó como chofer de Uber y tenía una pareja y un hijo menor de edad.

Tras su escape de Chile, a tres días del crimen, El Fresa dejó una deuda con quien le arrendaba la pieza en el edificio. Además, Benítez no solo es investigado por el secuestro y asesinato del ex militar venezolano, sino que también por haber prestado cobertura en el homicidio del teniente Sánchez en abril del año pasado.

Con respecto a los otros venezolanos que llegaron a Chile, está Jesús Alberto Golding Escalona, investigado por delitos de trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro.

Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero también arribó al país a raíz de su presunta participación en un delito de homicidio calificado que indaga la Fiscalía de Coquimbo.

En el vuelo también estaba Gregoris José Cortez Fernández, imputado por homicidio calificado en un caso que lleva adelante la Fiscalía del Biobío.

Por último, se encuentra Miguel Eduardo Oyola Jiménez, indagado por secuestro extorsivo y asociación ilícita por la Fiscalía de Tarapacá.