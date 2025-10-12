¿Busca evitar su extradición a Chile?: cofundador del Tren de Aragua pide a Petro ser parte del diálogo de paz en Colombia

Larry Changa está a la espera de ser enviado a nuestro país, donde está acusado de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, le envió una misiva al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para ser parte de su propuesta de diálogo de Paz Total, en medio de su proceso de extradición a Chile.

El líder criminal, requerido en más de 196 países, dejó ver su intención de ser parte de la política del mandatario colombiano de resolver los conflictos armados a través de negociaciones con las mismas bandas.

Larry Changa fue capturado en julio pasado en Quindío y se encuentra recluido en la cárcel La Picota, a la espera de ser enviado a Chile, donde es acusado de delitos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

En la carta a Gustavo Petro, Changa expresa que “como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante”.

Junto con ello, asegura que su intención de ser parte de este proceso de diálogo no busca frenar los procesos judiciales en su contra, dejando ver que “mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”.

“Usted, señor Presidente Gustavo Petro, ha sabido entender el origen de los conflictos, que radica en la pobreza y en la falta de oportunidades. Así lo ha manifestado incluso ante las Naciones Unidas, donde expresó: Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela”, le señaló.

Es por esto que Larry Changa pide “participar, bajo la mediación institucional reconocida legalmente para estos procesos, en mesas de diálogo que permitan identificar los factores sociales que favorecen la criminalidad y proponer medidas de prevención”.