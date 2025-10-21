La identidad de los únicos sobrevivientes de ataque de Estados Unidos en el Caribe

Dos tripulantes que iban a bordo de una embarcación presuntamente cargada de drogas se convirtieron en los únicos sobrevivientes en el último ataque, de los seis confirmados, realizados por las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe. Se trata de la primera vez que una operación de este tipo no terminó con la muerte de todos los ocupantes del navío.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el objetivo en la operación llevada a cabo el 16 de octubre era una embarcación con “cuatro conocidos narcoterroristas a bordo“. Sin embargo, la Casa Blanca no presentó pruebas de que los ocupantes estuvieran realmente vinculados al narcotráfico.

Los dos sobrevivientes al ataque —un ecuatoriano y un colombiano— fueron detenidos temporalmente en un barco de la Marina de Estados Unidos y, poco tiempo después, fueron liberados y repatriados a sus países de origen.

Las circunstancias de su liberación provocaron más preguntas que respuestas entre expertos y autoridades en la ofensiva dentro del mar Caribe que ya ha matado a decenas de personas en las últimas semanas.

Qué se sabe de los sobrevivientes al ataque de Estados Unidos

El ciudadano colombiano fue identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, informó que Obando arribó al país en estado crítico, con “trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador” y que recibió atención médica al llegar.

Benedetti calificó al adulto de 34 años como un “criminal” y aseguró que “enfrentaría la justicia por narcotráfico“. De manera preliminar, no especificó si existían investigaciones en curso contra él previo al ataque del país norteamericano. Posteriormente, el titular de la cartera detalló al medio colombiano Noticias Caracol que “lo que se sabe es que llevaba una lancha llena de cocaína“.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, describió la embarcación en la que se encontraba Obando como un “narcosubmarino“, afirmando que “nos alegra que esté vivo y será procesado conforme a la ley“.

El segundo sobreviviente, de nacionalidad ecuatoriana, fue identificado como Andrés Fernando Tufiño Chila. Según informó la BBC, al llegar al país fue declarado en buen estado de salud.

Desde el Ministerio del Interior ecuatoriano aseguraron que dos fiscales mantuvieron una reunión con el hombre, determinando que no había cometido ningún otro delito dentro de las fronteras del país. Asimismo, aseguraron que no existían pruebas que respaldaran lo contrario.