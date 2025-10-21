Por violaciones a DDHH y laborales: Estados Unidos evalúa aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua

Un informe estadounidense recomiendaaplicar las nuevas tarifas “inmediatamente o por fases” en un plazo máximo de 12 meses.

Estados Unidos planea suspender los beneficios exportadores de Nicaragua y aplicarle aranceles de hasta el 100%. De acuerdo a un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), el motivo para adoptar dicha decisión serían las violaciones de derechos laborales y humanos que se llevan a cabo en el país centroamericano.

“Nicaragua lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa“, indica el documento compartido por la oficina. Estas políticas “afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”.

“El régimen de (Daniel) Ortega-(Rosario) Murillo se dedica a desmantelar el estado de Derecho en Nicaragua“, añade el texto. Entre las acusaciones detalladas se destaca el clima de acoso a la oposición política, o que “según datos recientes, el 47% de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabajan“.

Al cierre de la investigación, el escrito insta a “suspender la aplicación” de manera total o parcial “de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) para Nicaragua, incluyendo concesiones arancelarias”, junto con “aplicar aranceles de hasta el 100%”.

Entre dichas consideraciones, el informe recomienda aplicar esos nuevos gravámenes “inmediatamente o por fases durante un periodo de hasta 12 meses“.

La medida se enmarca además con una nueva concesión de otras 9.300 hectáreas a mineras chinas por parte de Ortega y Murillo en regiones costeras de Nicaragua, aumentando la presencia del gigante asiático en el sector.

La llamada Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 faculta a la USTR a iniciar investigaciones sobre las condiciones laborales, las prácticas comerciales y el respeto a las libertades en países que mantienen relaciones económicas con Washington, lo cual dio pie a la redacción del informe. Por el momento, aún no hay una fecha concreta para aplicar las sanciones.