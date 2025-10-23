Caso Ronald Ojeda: el nuevo miembro del Tren de Aragua que Colombia extraditará a Chile

El miembro del Tren de Aragua está acusado de integrar el grupo de sujetos que secuestró a Ronald Ojeda desde su departamento.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición a Chile de un integrante del Tren de Aragua, quien está acusado de participar en el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

De esta forma, la justicia de Colombia respondió afirmativamente a la solicitud de Chile, que acusa al individuo de los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio.

De acuerdo con lo informado desde Colombia, el máximo tribunal de ese país aprobó la extradición de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho.

El miembro del Tren de Aragua secuestró a Ronald Ojeda

Al sujeto, que sería parte de la célula Los Piratas del grupo delictual, se le atribuye formar parte de los individuos que se hicieron pasar por policías para secuestrar al ex militar venezolano desde su departamento.

Al explicar su decisión de enviar a Chile al integrante del Tren de Aragua acusado por el crimen de Ronald Ojeda, la Corte Suprema de Colombia dijo que los delitos por los que tomó la resolución “no son de carácter político ni conexos con delitos de esa naturaleza“.

“Además, se constató que Carrillo Ortiz no ha sido perseguido ni juzgado en Colombia por los mismos hechos”, añadió.

“La Sala es del criterio que la petición de extradición del ciudadano colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, formulada por el Gobierno de la República de Chile, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido“, detalló al respecto.

Además de Chile, Venezuela también pidió la extradición de Gocho, pero el máximo tribunal colombiano la descartó y dijo que Chile tenía la preferencia debido a que el crimen había ocurrido en su territorio.