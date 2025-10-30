Quienes son los detenidos clave en el caso del robo al Louvre: ADN vincula a uno de los presuntos autores

Fueron cinco en total los detenidos, aunque solo uno de ellos “era objetivo de los investigadores”, que lo tenían previamente identificado.

Cinco nuevos sospechosos fueron detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Museo del Louvre, entre ellos uno de los posibles cuatro ladrones dela banda que llevó a cabo el golpe al interior del recinto, según informó esta jornada la fiscal de París, Laure Beccuau, según detalló en una entrevista con la radio RTL.

Todos los involucrados fueron arrestados simultáneamente en el distrito XVI de la capital francesa y en los alrededores de la ciudad durante la tarde y la noche del miércoles, de acuerdo a lo que precisó la fiscal. Uno de esos detenidos “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo” al Louvre. “Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira“, añadió Beccau.

Respecto a los otros cuatro detenidos, ellos “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo“. Sin embargo, los registros policiales realizados durante la tarde del miércoles y la pasada noche no han permitido recuperar el botín del atraco, aseguró la fiscal.

Estos últimos arrestos se han producido justo después del arresto de otras dos personas que reconocieron “parcialmente” su participación en el golpe. Ante dicha situación, fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.

Según explicó Beccau en una rueda de prensa, los dos hombres, de unos treinta años, serían quienes “entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas“. Asimismo, la fiscal detalló que ambos arrestados tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, específicamente por robar un cajero automático chocando un auto contra él.

Uno de nacionalidad argelina, instalado en Francia desde 2010, y la del otro francesa, la fiscal añadió afirmó que “nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo“, una de las líneas investigativas que se barajaban.