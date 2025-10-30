VIDEOS – Chilenos varados en Jamaica tras paso del huracán Melissa acusan “cero ayuda” del consulado

Un grupo importante de chilenos permanece en la isla tras el paso del huracán, indicando a EL DÍNAMO que no han tenido apoyo del cónsul chileno.

Varados en un hotel de Montego Bay, en Jamaica, permanece un grupo de chilenos que no ha podido regresar al país debido a los estragos que dejó a su paso el huracán Melissa, quienes acusan la falta de ayuda por parte del cónsul nacional en la isla, Mario Díaz Hinojosa, así como la ausencia de información sobre las opciones de volver pronto a Chile.

En diálogo con EL DÍNAMO, la chilena Imara Beroiz, quien permanece en un hotel de la localidad junto a su pareja, dos amigas y alrededor de una docena de otros ciudadanos chilenos, relató que luego de la emergencia por el fenómeno natural, en el lugar escasea el agua, faltan los alimentos y que no existe certeza respecto de cuándo podría cambiar la situación.

“La comida está muy escasa. Están repartiendo unos packs de comida en donde vienen unas galletas, un jugo en caja, una sopa instantánea. Están repartiendo la comida que queda en el hotel, y el agua sale turbia y no es potable“, reveló, a la vez que confirmó que se mantienen conectados por un grupo de WhatsApp, en el que también participa el cónsul.

En uno de los momentos en los que sí funciona internet, Imara le contó a este medio que “el cónsul, la verdad que en lo único que nos ha ayudado es decirnos que la actualización es que no hay noticias, nada más. Nada, cero ayuda de parte de él“, enfatizó, y relató que “nos cancelaron los vuelos”.

Al respecto, relató que algunas personas viajaron por su cuenta a Kingston “con la esperanza de tomar vuelos con destino a Panamá u otro país desde el cual viajar a Chile, pero el paso del huracán también afectó los caminos, así que no era seguro hacer el viaje”.

Recordó que los cuatro llegaron a Jamaica el 22 de octubre y que tenían contemplado regresar a Chile este miércoles 29. “El viernes 24 hicimos un tour y el chofer nos alertó que un huracán anterior devastó el país, que aún no se había recuperado. Esto se va a poner feo, traten de resguardarse en las habitaciones”, nos dijo.

Qué les dijo el hotel a los chilenos antes del huracán

Contó que, en tanto, desde el hotel la única instrucción fue “pedirnos que nos encerráramos en nuestras habitaciones”. Y dijo que, tras el paso del huracán, tanto los chilenos como los turistas de otras nacionalidades han debido costear su permanencia por más días en el hotel con sus tarjetas de crédito, que no funcionan siempre, ya que hay constantes cortes de luz.

Imara relató que las autoridades de Jamaica instruyeron la necesidad de ayudar a la salida de los extranjeros del país para usar los hoteles como albergues para los daminificados, “pero nosotros sabemos que el aeropuerto local no está funcionando y, aunque dicen que el de Kingston sí lo está, la verdad es que no estamos seguros de que sea así“.

Aseveró a la vez que si bien la mayoría de los connacionales que está en el hotel tiene entre 25 y 35 años, “por el grupo de WhatsApp sabemos que en otros lugares hay gente mayor con problemas médicos“, por lo que el acceso a la ayuda es urgente.

“Es angustiante esto de no tener la información, ni del hotel, ni de las aerolíneas, de nadie. No sabemos nada, estamos en la deriva“, concluyó la joven.