Los contactos y “obligaciones contractuales” que Rusia reconoció con Venezuela ante la amenaza de Estados Unidos

Los dichos del Kremlin llegan luego de que Trump asegurara que Maduro tiene los días contados como líder del régimen venezolano.

Rusia reconoció mantener contactos con el régimen del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la tensión por los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico y las maniobras militares cerca de la costa del país sudamericano.

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela“, dijo el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ante una consulta de la agencia estatal TASS sobre un presunto pedido de ayuda de Maduro al presidente de Rusia, Vladimir Putin, reportado por el The Washington Post. “Tenemos varias obligaciones contractuales“, agregó, sin mencionar directamente la supuesta solicitud.

Rusia y Venezuela firmaron en mayo un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú. El pacto, que no fue publicado, amplía la cooperación en áreas como energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo. Finalmente, fue promulgado en octubre luego de la aprobación de los congresos de ambos países.

Días atrás, durante su programa semanal ConMaduro+ transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el líder chavista aseguró: “La alianza histórica y estratégica que ha firmado el presidente Putin y que yo he firmado aquí en Venezuela es para la paz, es para el desarrollo“. El líder venezolano aseguró que el acuerdo “no se queda en la teoría” ni “en un documento frío”.

El reconocimiento de contactos de Rusia y los comentarios de Maduro surgen en un contexto de tensión internacional, con las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico rodeando las costas de Venezuela, lo que ha reforzado la intención de Moscú y Caracas de estrechar su vínculo.

Trump y los días contados de Maduro

Durante la noche del domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un entrevista que cree que los días de Nicolás Maduro como líder del régimen venezolano están contados. Sin embargo, minimizó los temores ante la posibilidad de una guerra contra el país sudamericano, al menos por lo pronto.

Al ser consultado en el diálogo transmitido por la cadena estadounidense CBS sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, Trump indicó: “Lo dudo. No lo creo“. No obstante, respecto si los días de Maduro como líder del país estaban contados, Trump respondió otra vez de manera escueta: “Diría que sí. Creo que sí“.