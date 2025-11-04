Dos menores y 54 personas sin órdenes en su contra: las dudas sobre la legalidad de la operación más sangrienta en Río de Janeiro

La Policía Civil de Río de Janeiro publicó un informe que arroja nuevas luces sobre la operación que dejó 121 muertos en su intento por desarticular al Comando Vermelho, la principal organización criminal del estado. Según el documento, entre las víctimas había al menos dos menores y más de medio centenar de personas sin órdenes judiciales en su contra.

De los muertos, dos eran adolescentes de 14 y 17 años, y tres habían alcanzado la mayoría de edad apenas un día antes del operativo, el más letal en la historia del estado fluminense, según informó Folha de S.Paulo. Además, 54 de los 115 civiles identificados no tenían órdenes de arresto. Pese a ello, la Policía Civil aseguró que más del 95% presentaban vínculos comprobados con Comando Vermelho.

El informe incluye casos que han generado especial atención, como el de Ronaldo Julião da Silva, de 46 años, oriundo de Campina Grande, que no tiene antecedentes penales y no figura como autor ni implicado en ningún informe policial. También figura Tiago Neves Reis, de 26 años, relacionado con el grupo únicamente por mostrar una bandera triangular roja con forma de emoji en redes sociales.

Entre los fallecidos se encontraban figuras clave del crimen organizado, como Francisco Myller Moreira da Cunha, presunto líder del Comando Vermelho en el Amazonas, y Rafael Correa da Costa, cabecilla en Abaetuba, del estado de Pará, ambos con órdenes de detención por homicidio y narcotráfico. La operación en Río también dejó entre las víctimas a los presuntos líderes de facciones en las ciudades de Feira de Santana (Bahía), Goiania (Goiás) y Manaos (Amazonas).

La operación, en la que participaron 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar, terminó con 121 muertos —entre ellos cuatro policías—, 113 detenciones y la incautación de una tonelada de droga y 118 armas. Mientras el Gobierno estatal la calificó de éxito, familiares de las víctimas y organizaciones civiles la denunciaron como una “masacre“, señalando que muchos de los fallecidos no estaban bajo investigación ni habían ofrecido resistencia.