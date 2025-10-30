“No tiene operaciones en Chile”: Cordero descartó presencia del Comando Vermelho en el país

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que la autoridad mantiene un permanente monitoreo a grupos criminales como el Comando Vermelho.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró este jueves que el grupo criminal brasileño Comando Vermelho “no tiene operaciones en Chile”, al ser consultado sobre el tema, luego de que en la víspera la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) le solicitó al Gobierno que aclarara su eventual presencia en el país.

“No tenemos evidencia de que estén operando en nuestro país“, dijo el secretario de Estado sobre los integrantes de la principal banda brasileña dedicada al tráfico de drogas y que motivó un megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro que dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro efectivos policiales.

Al ahondar en el tema, el ministro Cordero manifestó que “hay indicios sobre aparentes personas que podrían tener adhesión, más que pertenecer a ese tipo de organizaciones, pero como ha dicho el Ministerio Público, nosotros no tenemos esta organización operando en nuestro país“.

“Dicho eso, esta es una organización criminal que no tiene operaciones en Chile. Pero ojo con algunas de estas organizaciones, que su origen y sus desarrollos nacen a partir de las cárceles”, le dijo el secretario de Estado a La Tercera.

Cordero y monitoreo a grupos criminales tipo Comando Vermelho

Respecto de agrupaciones criminales con el perfil del Comando Vermelho, el ministro Cordero sostuvo que “el Estado de Chile mantiene un monitoreo sobre quiénes ingresan a las cárceles chilenas y que potencialmente podrían estar vinculados a ese tipo de organizaciones, pero, en términos operativos, son organizaciones que no tienen actividad en nuestro país“.

Tras sostener que el Estado chileno cuenta con gran cantidad de información sobre la forma en que este tipo de redes operan en Latinoamérica, Cordero explicó que “esa información es compartida por las instituciones policiales; aquello que se denomina diplomacia policial o diplomacia de inteligencia“.

“La forma en que se comparte esa información no solo es con países de América Latina, sino que también con países de Europa que tienen especial atención para América Latina; fundamentalmente por el destino de los puertos. Lo que quiero decir es que las policías y las instituciones de seguridad tienen información sobre cómo se ordenan y se distribuyen estas organizaciones”, detalló.

El ministro de Seguridad añadió que “lo que pasa en Brasil es algo que nosotros regularmente mantenemos monitoreado” por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Respecto del último informe sobre narcotráfico que elaboró la Fiscalía, el secretario de Estado sostuvo que “las advertencias sobre presencia de organizaciones criminales transnacionales en cárceles chilenas es de aproximadamente el año 2018“.

“Por lo tanto, Chile mantiene un monitoreo sobre esa situación en sus cárceles, y respecto de sujetos extranjeros en nuestro país que son detenidos de un modo muy focalizado“, concluyó.