Mundo

El provocador mensaje que Zohran Mamdani le dedicó a Trump tras convertirse en alcalde de Nueva York

El socialista demócrata de 34 años obtuvo un 50,4% de los votos en las elecciones que se realizaron en Estados Unidos.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El socialista demócrata Zohran Mamdani se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York tras vencer a su más cercano competidor Andrew Cuomo, con un 50,4% de los votos; oportunidad en la que le dedicó un mensaje a Donald Trump.

En su primer discurso tras su victoria en el Teatro Paramount de Brooklyn, el musulmán tuvo palabras en las que destacó el tema de la inmigración, agradeciendo el apoyo de personas como “la abuela mexicana”, los “taxistas senegaleses” y las “enfermeras uzbecas”, por ejemplo.

Además, aseguró que la denominada Ciudad que nunca duerme, “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, indicó el nuevo alcalde de Nueva York.

Pero Mamdani también tuvo palabras para Donald Trump -quien incluso lo tildó de comunista-, luego de que en los últimos días amenazara con cortar fondos federales en caso de que venciera en los comicios.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte del mínimo indispensable“, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Pero el recién elegido alcalde no se achicó y envió un desafiante mensaje al presidente de Estados Unidos: “Donald Trump (…) Solo tengo cuatro palabras para usted: ¡Suba el volumen! Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros”.

