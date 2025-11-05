“Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny”: Nicolás Maduro se refiere a la cobertura de los medios de comunicación en Estados Unidos

El líder del régimen venezolano indicó que “se creó una alarma” entre los medios estadounidenses ante su figura.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se burló de las menciones que hacen sobre él en los medios de comunicación en Estados Unidos, diciendo que se sentía “más famoso” en ese país que la estrella del pop Taylor Swift.

Los dichos del líder del régimen se dan en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.

“Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo: Coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G, soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive“, indicó entre risas de miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro afirmó en un congreso de la formación oficialista que “todavía” se asombra de verse en medios de Estados Unidos, donde aseguró que “se creó una alarma” luego de que dijera que el pueblo del país sudamericano es “un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria“.

“¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intenten contra nuestra patria amada”, añadió.

Solo unas horas antes, durante el congreso, el secretario general del PSUV y ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseveró que en Venezuela “no va a pasar mayor cosa“, pero pidió a los ciudadanos estar preparados “para lo peor”.

Caracas ha denunciado que la presencia que la presencia militar estadounidense, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan propiciar un “cambio de régimen” e imponer una autoridad que Estados Unidos pueda controlar, de tal manera adueñarse de recursos naturales como el petróleo venezolano.