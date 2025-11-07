Caos en aeropuertos de Estados Unidos: el motivo que obligó a que cientos de vuelos fueran cancelados

Al menos el 3% de los 25.375 vuelos programados han sufrido cancelaciones para esta jornada, lo que iría aumentando con el paso de los días.

Más de 800 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos solo durante la madrugada de esta jornada, representando cuatro veces el número total de cancelaciones en el país el día anterior.

Se trata de un caos generalizado en las aerolíneas estadounidenses, que tienen como motivo un denominador común: el cierre gubernamental que ya lleva 38 días y contando.

Esto forzó que miles de trabajadores federales siguieran trabajando sin paga, lo que aumentó las ausencias del personal de control aéreo. Ante ello, el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA) tuvo que anunciar la semana pasada una reducción temporal del 10% en los vuelos en unos 40 aeropuertos con alto tráfico aéreo a lo largo del país.

La reducción irá aumentando gradualmente, iniciando con un 4% durante esta jornada, pasando al 6% el próximo 11 de noviembre, mientras que la cifra subirá al 8% el 13 de noviembre, terminando al 10% un día después, el 14 de noviembre.

Las explicaciones del secretario de Transporte por los vuelos cancelados en Estados Unidos

De tal manera, y según recoge Bloomberg, de los 25.375 vuelos programados para la jornada de hoy en Estados Unidos, se han visto cancelados al menos el 3%. “Si alguien quiere cuestionarnos, le respondo: ¡Abran el Gobierno!”, dijo durante esta jornada el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante esta mañana en diálogo con CBS News.

“Tenemos que tomar medidas sin precedentes porque nos encontramos en una situación sin precedentes con el cierre“, añadió Duffy. El secretario clarificó además, incluso cuando el Gobierno reabra, los vuelos no volverán a la normalidad de manera inmediata. Esta situación se debe a que se desconoce si los controladores aéreos se presentarán a trabajar.

Por el momento, United Airlines y American Airlanes son las aerolíneas que más se han visto afectadas por las cancelaciones, mientras que los aeropuertos más prominentes en verse alterados fueron los neoyorquinos JFK y LaGuardia, el Ronald Reagan de Washington, el de Miami, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el de Los Ángeles, O’Hare de Chicago, de Dallas-Fort Worth, el de Denver y de San Francisco.