VIDEO – La expansión del Tren de Aragua en Europa: cómo España desmanteló su primera célula

Trece personas fueron detenidas, la mayoría de nacionalidad venezolana, en procedimientos que se llevaron a cabo principalmente en Barcelona.

La Policía Nacional de España informó la desarticulación de una célula del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, en lo que sería la primera vez que se detecta actividad de esta organización en el país.

Trece personas fueron detenidas la semana pasada, la mayoría en Barcelona, aunque las investigaciones siguen abiertas para determinar si hay más implicados.

Los arrestados, de entre veinte y treinta años, provienen de hasta cinco nacionalidades distintas. “La mayoría eran de origen venezolano“, señaló a CNN un inspector jefe de la comisaría general de información de la Policía Nacional.

El operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y del proyecto AMERIPOL–EL PACTO 2.0, una iniciativa de cooperación entre la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe. La investigación comenzó tras la detención, en marzo de 2024, del hermano del máximo líder del Tren de Aragua, conocido como Niño Guerrero. A partir de ese arresto, las autoridades españolas empezaron a sospechar de una posible presencia de la banda en territorio nacional.

En un comunicado, la Policía explicó que el grupo desmantelado estaba compuesto por “un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína“.

La sustancia conocida como tussi, o cocaína rosa proviene del inglés 2-CB, la base química de esta droga sintética, según la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Los orígenes de la expansión del Tren de Aragua en España

La célula del Tren de Aragua habría comenzado a operar en 2023 en España, concentrándose en los barrios barceloneses de El Raval y el entorno del Arco de Triunfo, así como en El Cañaveral, al este de Madrid. La agrupación fue desmantelada cuando “todavía se encontraba en fase embrionaria, antes de que lograse una mayor implantación”, aseguró la Policía al citado medio.

La célula, ordenada de manera jerárquica, consideraba un líder que a su vez contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que realizaban la actividad ilícita a nivel nacional.

Cuatro de los trece detenidos ya fueron enviados a prisión. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, sigue abierta para rastrear las posibles ramificaciones internacionales del grupo.