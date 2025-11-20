Operativos de Israel en Viena y Alemania: cómo se desbarató red de Hamás que habría preparado atentados en Europa

Austria y Alemania fueron los centros donde se realizaron incautaciones y detenciones clave para impedir los presuntos ataques.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que los servicios de inteligencia de su país, en coordinación con agencias europeas, lograron desmantelar una célula vinculada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que operaba en Europa con el presunto objetivo de atacar a ciudadanos israelíes y judíos.

Según señaló su oficina en un comunicado, “tras una larga investigación dirigida por el Mossad (el servicio de Inteligencia exterior de Israel) y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se han desarticulado recientemente infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos“.

La primera operación que mencionó el gabinete tuvo lugar en septiembre en Viena. Allí, las autoridades austríacas incautaron un depósito de armas que incluía pistolas y explosivos. Según la información difundida, dicho arsenal estaría vinculado a Muhamad Naim, hijo de Basem Naim, integrante de la oficina política de Hamás.

El comunicado añade que una reunión mantenida ese mismo mes en Qatar entre ambos “sugiere una posible implicación de la cúpula de Hamás en la promoción del terrorismo en Europa, con autorización para que sus operativos actuaran con autoridad y complicidad“.

Israel: la desarticulación de la red de Hamás que operaría en Europa

La segunda operación se desarrolló en Alemania y culminó con la detención de Burjan al Jatib, quien, de acuerdo con la versión israelí, residió previamente en Turquía. Para la oficina de Netanyahu, ese país continúa siendo “tanto en el pasado como en la actualidad (…) un escenario operativo conveniente para los operativos de Hamás”.

Las autoridades israelíes sostienen que ambas acciones forman parte de una investigación de mayor alcance destinada a frenar posibles intentos de atentados en territorio europeo. A su juicio, estos esfuerzos coordinados “reflejan la creciente comprensión internacional de la escalada de dicha amenaza y su determinación de frustrar cualquier actividad terrorista de Hamás en sus territorios“.

Según el Gobierno israelí, la colaboración entre agencias de seguridad europeas y el Mossad continuará activa ante lo que describen como un desafío persistente para la seguridad regional.