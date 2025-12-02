Fin de la primera gira de León XIV: Papa celebra misa ante 150 mil personas en Beirut para recordar a víctimas de fatal explosión

León XIV concluye su visita con un mensaje de reconciliación mientras crecen las exigencias de justicia.

Alrededor de 150.000 personas colmaron el paseo marítimo de Beirut para participar en la misa celebrada por el Papa León XIV esta jornada, en el punto más emotivo de su visita a Líbano.

El pontífice, que llegó el domingo desde Turquía en su primera gira internacional, entregó un mensaje de esperanza para una población profundamente afectada por la inestabilidad política, la crisis económica y los recuerdos aún frescos de la guerra de 2024 entre Israel y Hezbollah.

Ante la multitud, el Papa advirtió que el Líbano está “ensombrecido por los numerosos problemas que lo afligen, el contexto político frágil y a menudo inestable, la dramática crisis económica que lo agobia y la violencia y los conflictos que han reavivado antiguos temores”.

Además, invitó a superar divisiones: “Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido. Un Líbano donde reinen la paz y la justicia, donde todos se reconozcan como hermanos y hermanas”.

Asimismo, agregó: “Todos deben poner de su parte, y debemos unir nuestros esfuerzos para que esta tierra pueda recuperar su antigua gloria”.

El recuerdo de León XIV a las víctimas por explosión de 2020 en Beirut

Antes de la misa, el Papa realizó una silenciosa plegaria en el lugar de la explosión del puerto del 4 de agosto de 2020, donde encendió una lámpara en memoria de las más de 220 víctimas. Allí también se reunió con sobrevivientes y familiares, muchos de ellos con fotografías de sus seres queridos.

En ese marco, la jornada comenzó con una visita a un hospital psiquiátrico dirigido por monjas, donde fue recibido con vítores y pétalos de rosa.

A cuatro años del estallido, ninguna autoridad ha asumido responsabilidades. La investigación continúa estancada, y organizaciones civiles denuncian interferencias políticas. Los familiares esperan que la presencia del Papa devuelva urgencia y visibilidad a su demanda de justicia.