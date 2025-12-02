Tras amenaza de tiroteo en la PUCV: qué es la Red 764 y por qué despierta inquietud en varios países

La Red 764 fue fundada en 2020 por un adolescente estadounidense, llamado Bradley Cadenhead, quien tenía 15 años en ese momento.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se sumó a las instituciones universitarias de diversos países que recibieron una amenaza de tiroteo atribuida a la Red 764, una organización que agencias como el FBI han calificado de terrorista.

De acuerdo con lo indicado por la PUCV, un desconocido envió un correo electrónico en el que advirtió que tenía la intención de “hacer una masacre” en la casa de estudios superiores.

En el texto, el sujeto, que se identificó como “Asmodeus”, sostuvo que emplearía armas para concretar el ataque, y añadió que tenía la intención de “volar en pedazos el Hospital del Salvador” con explosivos caseros.

Escribió también que fue víctima de bullying y malos tratos, y aseveró que vivió “un infierno” en el mencionado centro asistencial, por lo que en la actualidad tiene “un odio enorme a la sociedad y la humanidad“.

“Abracé mi lado oscuro e hice un pacto de sangre con Satanás, el cual me llevó a unirme a la red 764 después de radicalizarme en el satanismo y neonazismo“, aseguró en el correo, y manifestó que su propósito es “matar a tanta gente como sea posible como una ofrenda al diablo y luego me suicidaré. Todos ustedes serán testigos de lo que es un infierno (…) verán que ninguna vida importa”.

Según indicó la rectoría de la PUCV, “se constató que este mensaje corresponde a una versión editada de correos similares que se han distribuido durante los últimos meses a distintas instituciones de educación superior en Latinoamérica y España“.

“Durante 2025, al menos seis universidades han reportado mensajes con contenido y firma semejantes”, sostuvo la autoridad universitaria.

Qué es la RED 764 y qué se sabe de su accionar

Tal como se apuntó desde la PUCV, la Red 764 ha enviado mensajes similares en el último tiempo a diversas universidades, y en Estados Unidos el FBI la calificó como un grupo integrado por “depredadores cibernéticos”.

El medio ABC News dijo que lo conforman personas violentas que se hacen amigos de adolescentes a través de plataformas en línea y luego los coaccionan “para que intensifiquen su comportamiento sexual y violento”, y los incitan para que creen contenido con pornografía explícita. Pero también para que agredan a otras personas, se autolesionen e incluso lleguen al suicidio.

El grupo fue fundado en 2020 por un adolescente estadounidense, llamado Bradley Cadenhead, quien tenía 15 años en ese momento. En la actualidad, el sujeto cumple una condena de 80 años en Texas, después de declararse culpable de numerosos cargos vinculados a pornografía infantil en 2023.

La información policial apunta a que el 764 corresponde al número del código postal de donde vivía Cadenhead, en Stephenville, Texas.

Además de Estados Unidos, la Red 764 ha mostrado presencia en otros países como Argentina, en donde llegaron cartas de tono similar a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

También hubo casos en la Universidad de la República, de Uruguay; la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España, y otras tres casas de estudios superiores en Costa Rica.