Rechazo a mujeres como diáconos y cierre de grupo recaudador de fondos: ¿está el Vaticano volviendo a ser más conservador tras Francisco?

Este jueves el Vaticano dio a conocer la decisión de una comisión de alto nivel que rechazó que las mujeres católicas sirvan como diáconos, mientras que, paralelamente, León XIV clausuró el grupo de recaudación de fondos, revirtiendo una decisión de Francisco para hacerlo más transparente, en lo que eleva tensiones por un actuar más conservador de la Iglesia.

Desde la elección de su nombre se dio una señal clara: León ofrece un matiz más tradicional en relación a la historia de la Iglesia. Pese a ser más mesurado, este nuevo papado no implica necesariamente un retroceso en la agenda social impulsada por su predecesor, sino que busca ser un puente entre progresistas y conservadores.

Pese a las señales tradicionalistas del rechazo de mujeres católicas y la anulación de la modernización del grupo recaudador de fondos —llamado Comisión de Donaciones para la Santa Sede—, ha tenido continuidad en su agenda social. Una clara imagen de ello es la realización de la gira de León XIV a Turquía y Líbano, un viaje agendado por Francisco y en el que insistió la importancia de la paz, el diálogo y la protección de comunidades vulnerables.

Papa del consenso: la refutación de un giro conservador del Vaticano

Analistas internacionales coinciden en que el pontificado se configura como un conservadurismo moderado con rostro pastoral: más tradicional en la liturgia, santidad y estructura institucional, aunque más continuo con Francisco en sus preocupaciones por pobres, migrantes y víctimas de conflictos. Por lo mismo, es considerado como el papa de consenso.

Pese a que mantenía una línea tradicional de la Iglesia en temas éticos y de género —recordando su oposición pública a la “ideología de género” como obispo en Perú—, así como también la defensa del matrimonio, su objetivo ha ido en buscar la cohesión interna más que un giro ideológico

A medio camino entre tradición y reforma, la Iglesia bajo León XIV se perfila como una institución en transición, buscando mantener el equilibrio entre su legado reciente y su identidad histórica.