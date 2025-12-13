Cuál es el caso por el que diputada salvadoreña anunció una demanda contra el Estado de Chile

El abogado y asesor de la parlamentaria, Carlos Murillo, afirmó que la familia de la víctima les otorgó un mandato para llevar el caso ante los tribunales chilenos.

La diputada salvadoreña Rebeca Rodríguez dio a conocer los argumentos por los que presentará una demanda contra el Estado de Chile, en un caso que se remonta a 2022.

De acuerdo con lo expuesto por la parlamentaria centroamericana, el hecho corresponde a la muerte de un ciudadano salvadoreño debido, según aseguró, al accionar de quien por entonces se desempeñaba como el primer secretario y jefe de cancillería de la Embajada de Chile en El Salvador, Juan Eugenio Vega Urcelay.

Según las indagatorias de la Fiscalía de ese país, todo ocurrió luego de que Vega Urcelay persiguió en su auto a un motoclista con el que había discutido con anterioridad, por lo que no respetó las reglas del tránsito y provocó un choque que le causó la muerte a un ciudadano salvadoreño.

Por qué la diputada salvadoreña presentará la demanda

Según sostuvo la diputada salvadoreña, la demanda contra el Estado de Chile se enmarca en que, menos de 48 horas después de los hechos, el diplomático salió de su país y no respondió ante los tribunales por la muerte de la víctima.

“Claramente, existió un abuso a la autoridad del entonces, encargado de negocios, el embajador alterno, el señor Juan Vega, y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación“, apuntó la parlamentaria.

Además, apuntó a la responsabilidad en el caso de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y su entonces jefa de gabinete y actual embajadora en Ecuador, Carola Muñoz.

El abogado y asesor de la parlamentaria, Carlos Murillo, afirmó que la familia de la víctima les otorgó un mandato para llevar el caso ante los tribunales chilenos, con el propósito de conseguir justicia para que el caso no quede impune.