La advertencia de Nicolás Maduro a Kast: “Cuidadito con tocar a un venezolano”

Nicolás Maduro se valió de su programa de YouTube para dedicar duras palabras a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales en Chile, las que también estuvieron dirigidas hacia el presidente Gabriel Boric.

En Con Maduro+, que transmite Fundación Televisora Venezolana Social (TVES) a través de YouTube, el jerarca caribeño apuntó a Boric como responsable de la llegada de Kast a La Moneda.

“Han hecho que el proceso llamado progresista del señor Boric, haya creado las condiciones para que llegue un nazi, un pinochetista a La Moneda”, cuestionó.

Junto con ello, aseveró que José Antonio Kast es un “nazi, criado de familia nazi y pinochetista convicto y confeso, defensor del más grande criminal que ha tenido Chile, y quizás de la historia de Latinoamérica en los últimos 100 años”.

Para Nicolás Maduro, la única diferencia entre Boric y Kast es la corbata. “Lo vi hoy entrando al despacho de La Moneda donde mataron a Allende, lo esperaba Boric sin corbata. Este señor entró con su traje y su corbata y pensé: solo cambia que uno no tiene corbata y el otro tiene. Al final, el llamado progresismo de Boric, que no era ningún progresismo, terminó cogiendo siempre a la derecha. Ese es el resultado de los claros oscuros, de los tibios”.

El llamado de Maduro a los venezolanos en Chile

Pero Maduro aprovechó también para lanzar una advertencia al presidente electo: “Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler (…) pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se le respeta. Cuidadito. Escúcheme bien oyó, que el que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente señor Kast”.

Ante esto, apuntó a las propuestas de campaña de Kast respecto a la inmigración irregular, aseverando que “la migración venezolana, una vez más traicionada, amenazada en Chile… A ellos el señor Kast los amenaza (…) le dice que los va a detener, que les va a quitar los carros, las casas, cuentas bancarias, que los van a expulsar como delincuentes. Señor Kast, tenga cuidado. Deje quieto a quien quieto está. La migración venezolana tiene derechos y la Constitución chilena se los tiene que respetar”.

Frente a esto, Maduro les planteó una invitación. “Si me permiten darles una recomendación con humildad: vuelvan a la patria, esta es la patria de las oportunidades y de la felicidad perpetua, y juntos podemos recuperar más aceleradamente este país. Bienvenidos a la patria todo el que quiera venir. Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos con boletos gratis a todos, lo haría mañana. Como lo estamos haciendo con los inmigrantes de EE.UU”.