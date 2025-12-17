“La personalidad de un alcohólico”: las polémicas declaraciones de la jefa de gabinete de la Casa Blanca sobre Donald Trump

Susie Wiles, posteriormente, acusó que el artículo que publicó sus dichos es una pieza difamatoria contra ella y “al mejor presidente”.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “la personalidad de un alcohólico“, en un artículo publicado el martes por Vanity Fair, el cual desestimó rápidamente como “difamatorio“.

De acuerdo a la cercana colaboradora del mandatario, Trump mantiene dicha personalidad a pesar de que no bebe ni una gota de alcohol, debido a que “actúa con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada“.

Asimismo, Wiles afirmó ser una “especie de experta” en el tema, haciendo referencia a su padre, un reconocido jugador de fútbol americano y comentarista deportivo que luchó contra un alcoholismo severo.

La funcionaria de 68 años, a quien Trump ha denominada como “dama de hielo” por su sangre fría, es conocida por dar su opinión por varias figuras políticas, pese a que no siempre son halagadoras. Sin embargo, sus comentarios sobre el presidente causaron revuelo mediático en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Wiles denunció “una pieza engañosamente elaborada que ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia“. En ese sentido, afirmó que “se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente“.

“Esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo“, añadió Wiles.

La respuesta de Trump a los dichos de su jefa de gabinete

Donald Trump, de 79 años, es reconocido públicamente como abstemio. Su hermano Fred era alcohólico y falleció de un infarto a los 42 años.

En diálogo con el New York Post, el republicano dijo que Wiles tenía razón al describirlo así, pese a que no consume alcohol. “Verán, yo no bebo. Todo el mundo lo sabe; pero a menudo he dicho que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí”, indicó en su respuesta.