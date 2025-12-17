Perú oficializa 36 candidatos para elecciones presidenciales de 2026: solo cuatro son mujeres

El organismo electoral peruano habilitó a 38 partidos, además de confirmar la exclusión de uno por irregularidades internas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó que 36 candidatos competirán en las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril de 2026, entre ellos cuatro mujeres. La decisión se formalizó con la publicación oficial de la lista de postulantes, tras la proclamación de los resultados de las elecciones internas realizadas por las 39 organizaciones políticas inscritas en el registro electoral.

De ese total, 38 partidos lograron superar el umbral legal de participación, lo que les permitió inscribir fórmulas presidenciales y listas parlamentarias. La única excepción fue Acción Popular, cuyo proceso interno fue anulado por el JNE debido a “vicios sustanciales” y vulneraciones al debido proceso, lo que derivó en su exclusión de la contienda electoral.

Además, dos agrupaciones —Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap)— optaron por no presentar candidatos a la Presidencia y participarán únicamente en la elección parlamentaria. Estos comicios marcarán el retorno del Congreso bicameral, con cámaras de diputados y senadores.

Quiénes son los candidatos a las elecciones presidenciales en Perú

Entre los aspirantes presidenciales destaca Keiko Fujimori, ex primera dama y líder de Fuerza Popular, quien competirá por cuarta vez consecutiva por la jefatura del Estado. También figuran Fiorella Molinelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y candidata de la Alianza Fuerza y Libertad; Marisol Pérez Tello, ex parlamentaria centrista por Primero la Gente; y Rosario Fernández Bazán, postulante de Un Camino Diferente.

La lista incluye además a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Mario Vizcarra (Perú Primero), Vladimir Cerrón (Perú Libre), así como a Roberto Chiabra, Ricardo Belmont, José Williams, José Nieto, Roberto Sánchez, George Forsyth, Fernando Olivera y el comediante Carlos Álvarez, entre otros.

El calendario electoral contempla un periodo de tachas e impugnaciones entre el 26 de diciembre y el 15 de enero. De ser necesaria una segunda vuelta presidencial, esta se celebrará el 7 de junio de 2026. En estas elecciones, los peruanos elegirán presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino, todos por un mandato de cinco años.