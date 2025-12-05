Situación migratoria en Chile y Perú: la conversación que mantuvieron Guillermo Ramírez (UDI) y Keiko Fujimori

Dirigentes discutieron medidas conjuntas frente a desafíos comunes, en medio del ascenso político de Fujimori de cara a los comicios de abril.

El presidente de la UDI y diputado electo por el Distrito 9, Guillermo Ramírez, protagonizó uno de los encuentros más comentados de la Asamblea General de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), que se desarrolla esta semana en República Dominicana, al mantener una conversación política con Keiko Fujimori, aspirante presidencial para las elecciones de abril en Perú.

La cita reúne a partidos de derecha de América Latina, España y Alemania y su propósito es fortalecer la articulación del bloque liberal-conservador en la región mediante el intercambio de diagnósticos y propuestas.

En ese sentido, Ramírez destacó que su presencia ha permitido avanzar en discusiones que buscan respuestas coordinadas frente a desafíos comunes. “Estoy en Santo Domingo y la verdad es que ha sido extremadamente productivo, me tocó exponer sobre seguridad y sobre qué medidas conjuntas se pueden tomar en el continente para controlar el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración descontrolada”, señaló.

El encuentro con Fujimori se desarrolló mientras UPLA revisaba los principales focos de tensión política del continente. De acuerdo con Ramírez, la conversación se centró en la situación migratoria entre Chile y Perú, tema que ambas dirigencias consideran prioritario. “Estuve con Keiko Fujimori, con quien conversamos acerca de cómo vamos a ayudar a resolver los problemas migratorios entre Chile y Perú, porque probablemente ella en abril se convierta en presidenta del Perú“, afirmó.

Las otras temáticas que abordó la charla entre presidente de la UDI y Fujimori

La agenda del dirigente chileno también incluyó reuniones con actores de la oposición cubana y venezolana, lo que, según explicó, apunta a fortalecer una estrategia regional coordinada. “Ha sido extraordinario y vamos alineando objetivos como partidos de derecha para poder actuar más coordinadamente en Latinoamérica, cosa que la izquierda ha hecho siempre y nosotros no, y por lo tanto, es un aspecto que tenemos que mejorar”, agregó.

El diálogo con Fujimori, sin embargo, se posicionó como uno de los hitos centrales de su participación, reflejando la intención de ambas fuerzas políticas de anticipar escenarios y preparar eventuales líneas de cooperación bilateral.