Patrullajes conjuntos, intercambio de información y apertura de pasos: los acuerdos de Chile y Perú en comité binacional

La reunión tenía el objetivo de coordinar una serie de medidas para enfrentar la situación migratoria en la frontera del norte, y en este contexto, se fijó un nuevo encuentro el 19 de diciembre para monitorear los avances.

Este lunes se realizó la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, junto al canciller peruano, Hugo de Zela, acordaron una serie de medidas para enfrentar la situación migratoria en la zona norte, luego de que Perú implementara un despliegue militar en su frontera con Chile.

En este encuentro, también participó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

En la instancia, las autoridades de ambos países “manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios”, según informó Cancillería.

Las definiciones de Chile y Perú en primera reunión de comité binacional por situación migratoria en frontera

Siguiendo en esa línea, señalaron que dicho espacio “considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo”.

Sumado a ello, “acordaron avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común”.

Junto con ello, desde Cancillería aseguraron que “se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general. Para ello, se realizará una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna”.

En este marco, las delegaciones chilenas y peruanas acordaron llevar a cabo el 19 de diciembre una reunión de seguimiento del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para revisar los acuerdos que se alcanzaron durante esta jornada.

Para cerrar, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó la “importancia de fortalecer un diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países”.