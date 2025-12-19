Tiroteo en Universidad de Brown impulsa a Trump a suspender la lotería de permisos laborales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender el Programa de Visas de Diversidad, conocido también como la lotería de tarjetas de residencia permanente (“green cards”), con el que el presunto autor del ataque en la Universidad de Brown y del asesinato del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) entró en Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje publicado ensu cuenta de X. Según explicó, la medida responde a una “instrucción directa” del presidente. “Este individuo atroz nunca debió haber sido admitido en nuestro país”, publicó al referirse a Claudio Manuel Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años identificado por las autoridades como el responsable de los ataques.

La funcionaria precisó además que ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pausar de inmediato el programa de visas “para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa”.

El Programa de Visas de Diversidad fue creado por el Congreso en la década de 1990 con el propósito de diversificar el origen de los inmigrantes que ingresan legalmente al país. Cada año ofrece hasta 50.000 visas a personas provenientes de países con bajos niveles históricos de inmigración hacia Estados Unidos, siendo seleccionados por un sorteo aleatorio, aunque posteriormente deben cumplir requisitos educativos o laborales mínimos, similares a los de otros solicitantes de residencia permanente.

El nexo de la suspensión de Trump de la lotería de permiso laboral y el tiroteo de Brown

El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional se produjo pocas horas después de que las autoridades informaran que Neves Valente fue hallado muerto en una unidad de almacenamiento en New Hampshire, con una herida de bala descrita por las fuerzas del orden como autoinfligida.

De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones oficiales, el hombre había llegado por primera vez a Estados Unidos en el año 2000 con una visa de estudiante para cursar estudios de posgrado en la Universidad de Brown. Allí perpetró un ataque armado el 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes.

La presidenta de la universidad, Christina H. Paxson, señaló que Neves Valente se matriculó en un programa doctoral en física, pero tomó una licencia en la primavera de 2001 y se retiró formalmente dos años después. Las autoridades no han aclarado dónde residió ni a qué se dedicó en los años posteriores, hasta que en 2017 fue seleccionado en el Programa de Visas de Diversidad y, meses más tarde, obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos.