Zelensky revela detalles de plan de paz de 20 puntos con Estados Unidos que abre la puerta a una retirada del Donbás

El presidente ucraniano presenta un marco político que mantiene opciones abiertas sobre el Donbás y su avance para ingresar a la Unión Europea.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dio a conocer los puntos de un borrador de plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. El documento, ya enviado a Moscú, abre por primera vez la posibilidad de una retirada de las tropas ucranianas del Donbás, aunque condicionada a que la contraparte “haga lo mismo” con sus fuerzas desplegadas en la región.

Durante una rueda de prensa, Zelensky explicó que se trata de un “marco político” compuesto por 20 puntos y respaldado por Washington. “Un documento básico sobre el fin de la guerra, un marco político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos”, afirmó, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

Asimismo, añadió que el texto “refleja la posición conjunta entre Ucrania y Estados Unidos”, aunque reconoció que “algunas cuestiones aún deben resolverse”.

El mandatario destacó que la soberanía de Ucrania es un principio irrenunciable y adelantó que el plan prevé un mecanismo de supervisión de la línea de contacto mediante sistemas no tripulados para detectar posibles violaciones del alto el fuego.

Además, indicó que Ucrania recibiría “garantías de seguridad firmes” y mantendría un Ejército permanente de 800.000 efectivos en tiempos de paz, además de avanzar hacia su futura adhesión a la Unión Europea y obtener acceso privilegiado al mercado comunitario.

Los detalles del plan de paz de 20 puntos revelado por Zelensky

Entre otros puntos, Zelenski confirmó que Ucrania seguirá siendo un Estado libre de armas nucleares conforme al Tratado de No Proliferación y que la central nuclear de Zaporiyia sería gestionada de forma conjunta por Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque los detalles siguen “sujetos a conversaciones”.

En el ámbito territorial, el plan plantea dos opciones. La primera propone mantener las posiciones actuales en Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, con una “línea de contacto reconocida de facto” controlada por fuerzas internacionales. La segunda contempla la retirada simultánea de tropas ucranianas y rusas del Donbás y la creación de una zona desmilitarizada y de libre comercio, una medida que requeriría un referéndum nacional en Ucrania.

El borrador también incluye compromisos sobre la creación de un comité humanitario para resolver el intercambio de prisioneros y el retorno de civiles detenidos. “Una vez que todas las partes den el visto bueno, se procederá a un alto el fuego que entrará en vigor de forma inmediata. Ucrania tendrá que celebrar elecciones lo antes posible tras la firma”, concluyó Zelensky.