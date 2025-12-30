Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

A cinco años del aborto legal en Argentina: los mecanismos de Milei para dificultar su aplicación

A cinco años de la legalización, Amnistía Internacional alerta sobre retrocesos en el acceso al aborto en Argentina.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

El 30 de diciembre de 2020 marcó un nuevo paradigma en los derechos reproductivos de las mujeres en Argentina: el aborto se hizo legal. Fue el quinto país de América Latina —luego de Cuba, Uruguay, Guyana y, en aquel entonces, solo en algunos Estados de México— que despenalizó el aborto de forma total hasta la semana 14. Ya no era necesario demostrar una violación, riesgo de vida o salud de la gestante.

Cinco años después, más de 314.000 mujeres han accedido a un aborto de forma segura y gratuita en la sanidad pública argentina. Sin embargo, hoy los equipos médicos enfrentan un obstáculo importante: la agenda social conservadora del Gobierno de Javier Milei.

El presidente Javier Milei mantiene una postura abiertamente contraria al aborto, al que ha calificado como un “asesinato agravado por el vínculo“, y ha intentado vincular su práctica con la caída de la tasa de natalidad. Aunque no ha impulsado de manera inmediata la derogación de la ley que lo regula, distintas medidas adoptadas durante su gobierno han dificultado su implementación.

Así lo advierte un informe de Amnistía Internacional, que detalla una serie de retrocesos en las políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

Entre ellos, se señala la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona —medicamentos esenciales para la realización de abortos seguros—; la reducción en la provisión de anticonceptivos y tests de embarazo, una política sostenida por el Estado desde 2002; el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que entre 2018 y 2022 contribuyó a una caída del 49% en los embarazos adolescentes; y la falta de información accesible que permita a mujeres y personas gestantes conocer y ejercer sus derechos.

Los obstáculos de Milei en Argentina para el aborto según Amnistía

La directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, indicó que el gobierno de Milei “ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos”, denunciando que “debilita el rol del Estado como garante de derechos”, “profundiza las barreras preexistentes” en el acceso al aborto seguro, y “agrava las desigualdades sociales”.

“Los relatos se repiten desde distintas provincias del país y revelan un patrón común: las mujeres y personas gestantes están encontrando barreras donde debería haber atención, acompañamiento y acceso asegurado”, precisó.

Notas relacionadas

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”
País

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del Partido Nacional Libertario aborda la reunión de Johannes Kaiser con la oficina del presidente electo José Antonio Kast. ¿Se ven dentro del gabinete los libertarios? "Acá lo que nosotros estamos pensando es un apoyo de carácter institucional, y eso puede o no considerar la participación de Johannes en el gabinete", afirma Urzúa.

Daniel Lillo
La verdadera dignidad
Opinión

La verdadera dignidad

La conversación seria y republicana es un guiño al pasado, a recuperar el camino perdido. Y a trascender ese octubrismo que tanto daño nos hizo. La amistad cívica, algo excepcional que nos vuelve a unir, es la envidia de muchos países. Algunos seguirán celebrando los insultos de Petro o las majaderías de Maduro, pero estas elecciones son una invitación a la unidad.

Foto del Columnista Leonidas Montes Leonidas Montes
Después del mapa azul
Opinión

Después del mapa azul

La gran incógnita es si habrá una sola oposición o varias. Todo indica que podrían convivir distintos polos dentro de un mismo bloque, con coordinaciones mínimas, pero con proyectos distintos. Algo que, en rigor, no sería tan nuevo: se parece bastante a cómo comenzó el gobierno actual.

Foto del Columnista Paula Comandari Paula Comandari
Escape libre
Opinión

Escape libre

Cuando la polarización marca el debate, cuando la mirada está puesta casi exclusivamente en seguridad y crecimiento —que, por supuesto, son importantes—, vale la pena forzarse a pensar qué queremos construir. Cuáles son las alternativas que queremos ofrecer al futuro. En qué sueño queremos fijar la mirada.

Foto del Columnista María José O'Shea María José O'Shea
Juan Sutil tras el triunfo de Kast:
Política

Juan Sutil tras el triunfo de Kast: "El desafío es cumplir con las promesas de campaña"

El expresidente de la CPC dice estar optimista respecto al próximo Gobierno, aunque ve algunos elementos en los cuales habrá que poner atención: las expectativas en materia de seguridad y crecimiento, pero también el rol de la futura oposición. Respecto del momento que vive Chile, es claro: “La Presidenta Bachelet es la gran responsable del estancamiento del país, de los problemas que hoy tenemos”.

Gabriela Villalobos
Chef Álvaro Clavijo: un colombiano en la cima
Gastronomía

Chef Álvaro Clavijo: un colombiano en la cima

Chef y propietario de El Chato, de Bogotá, recién coronado como el restaurante número uno de Latinoamérica por 50 Best, Álvaro Clavijo habla del vértigo del día siguiente, de la presión de liderar dos cocinas y de su objetivo mayor: convertir el premio en una herramienta para cambiar la conversación sobre su país y pasar de la etiqueta del miedo a la de un lugar al que se debe ir a comer.

Pablo Schwarzkopf