Los compromisos de Zohran Mamdani en su primer día como alcalde de Nueva York

El primer alcalde musulmán de Nueva York inicia su mandato matizando a que no temerá ser “radical” pese a diversas críticas.

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York con un discurso en su primer día que buscó marcar un quiebre. El demócrata prometió “reinventar” y abrir “una nueva era” para la mayor metrópolis de Estados Unidos. A sus 34 años, se convirtió en el primer alcalde musulmán de origen surasiático, nacido en África de la ciudad y el primero en jurar su cargo sobre el Corán.

“Un momento como este es poco frecuente, y aún más raro es que sean las propias personas que tienen en sus manos las palancas del cambio”, afirmó el dirigente, quien hasta hace un año un casi desconocido asambleísta estatal.

Lejos de suavizar su identidad política, Mamdani reivindicó su socialismo democrático ante una multitud que lo ovacionó. “Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático. No abandonaré mis principios por miedo a que me llamen radical”, dijo Mamdani. “El trabajo solo acaba de comenzar”.

Horas después de la ceremonia, el nuevo alcalde revocó todas las órdenes ejecutivas emitidas por su antecesor, Eric Adams, tras el 26 de septiembre de 2024, cuando este fue acusado —y luego sobreseído— en un caso federal de corrupción. Entre ellas figuraba una directiva que prohibía a funcionarios municipales boicotear o desinvertir en Israel.

La oficina de Mamdani explicó que la decisión buscaba “un nuevo comienzo para el próximo gobierno”, aunque el alcalde adelantó que reemitirá algunas medidas, incluida la Oficina para Combatir el Antisemitismo creada el año pasado, una medida criticada por el cónsul general de Israel en Nueva York, Ofir Akunis.

Las ceremonias para el primer día de Mamdani

La asunción tuvo dos actos: uno simbólico, a medianoche, en una estación de metro en desuso, y otro oficial frente al ayuntamiento, en una gélida mañana de enero. Allí fue presentado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y juró el cargo ante el senador Bernie Sanders, quienes destacaron su mensaje de derechos económicos y justicia social.

Mamdani inicia ahora uno de los cargos más exigentes del país, bajo intensa atención nacional. Su ambiciosa agenda —que incluye transporte y cuidado infantil gratuitos, congelación de arriendos y supermercados municipales— enfrenta dudas financieras y desafíos políticos.