José Antonio Kast y ataque en Venezuela: “La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia”

“La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”, sentenció.

José Antonio Kast, presidente electo, celebró el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela para lograr la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En sus redes sociales, Kast sostuvo que “la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”.

“Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”, precisó el presidente electo, quien no hizo alusión a la incursión militar de Estados Unidos.

José Antonio Kast aseveró que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

“La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”, sentenció.