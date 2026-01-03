Secciones
Mundo

Narcoterrorismo y posesión de armas: los delitos por los que EEUU procesará a Nicolás Maduro y su esposa

Pamela Bondi dejó en claro que Maduro y su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Cristián Meza

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, celebró el ataque militar contra Venezuela ordenado por Donald Trump, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los cuales serán procesados por una serie de delitos vinculados al narcoterrorismo en territorio estadounidense.

En redes sociales, Bondi explicó que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York”.

Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, detalló la fiscal general.

Bondi dejó en claro que Maduro y su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

