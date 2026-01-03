Cilia Flores: la “primera combatiente” del chavismo y la mujer más poderosa de Venezuela

Con una ascendente carrera política dentro del chavismo, la otrora asesora legal de Hugo Chávez ha sido vinculada al narcotráfico por EEUU.

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela terminó con la captura de Nicolás Maduro, pero además de su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentarán a la justicia norteamericana por diversos delitos, entre los que destaca el narcoterrorismo.

Pero la intervención de Washington no solo se limitó a lograr la salida de Maduro del poder, sino además de detener a Cilia Flores, quien es sindicada como la “primera combatiente” del chavismo y la mujer más poderosa de Venezuela.

Flores nació en 1956 en Tinaquillo, en el centro de Venezuela, y es abogada especialista en derecho laboral y penal, por lo que se convirtió en asesora legal de Hugo Chávez tras su fallido golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, en 1992.

Por su parte, Nicolás Maduro era parte del equipo de seguridad de Chávez, lo que le permitió conocer a quien sería su esposa.

“En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Dije qué inteligente”, recordó Flores en noviembre de 2023, en el podcast de su marido.

Ascenso político de Cilia Flores

Tras esto, Cilia Flores logró una carrera política, siendo elegida en 2000 para ser diputada en la Asamblea Nacional, siendo reelegida en 2005 y se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento, sucediendo a su pareja, que fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez.

Pero su paso por el Congreso no estuvo exenta de polémica, ya que se acusó de contratar a decenas de familiares, lo que ratificó en una entrevista: “Sí ingresó mi familia por cualidades propias, me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta”.

Entre 2009 y 2011 fue la segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue nombrada por Hugo Chávez como procuradora general de la República.

Con Nicolás Maduro, a pesar de sus años de relación, solo se casaron en 2013, luego de las elecciones presidenciales donde se impuso a Henrique Capriles.

Si bien Cilia Flores ha optado por el bajo perfil con su marido en el poder, volvió a la palestra en 2015, cuando dos de sus sobrinos fueron detenidos por la DEA en Haití, acusados de narcotráfico, siendo condenados a 18 años de cárcel, pero posteriormente fueron liberados en 2022.

En tanto, apareció en la lista de funcionarios del régimen de Maduro sancionados por Canadá y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018, aseverando que el mandatario “se apoya en su círculo íntimo para mantenerse en el poder”.