Mundo

China pidió a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa

“China expresa su grave preocupación por la captura forzosa de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y su extracción del país”, manifestó la cancillería de dicho país.

Cristián Meza

China llamó a Estados Unidos a concretar la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El vocero respondió a las preguntas de la prensa respecto a la incursión militar de Estados Unidos en terreno venezolano para capturar a Maduro y su pareja, para posteriormente llevarlos hasta Nueva York.

“China expresa su grave preocupación por la captura forzosa de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y su extracción del país”, manifestó el portavoz, quien agregó que la acción de Estados Unidos constituye “una clara violación del derecho internacional, de las normas básicas en las relaciones internacionales y de los propósitos y principios de la Carta de la ONU”.

“China hace un llamado a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberarlos de inmediato, poner fin a los intentos de derrocar al Gobierno de Venezuela y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación“, sentenció el funcionario.

