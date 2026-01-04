Chile, junto a Colombia, Uruguay, España, México y Brasil, expresa su rechazo a operación militar de EEUU

“Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”, indicaron los mandatarios.

El presidente Gabriel Boric, junto a sus pares de Colombia, Uruguay, España, México y Brasil, dieron a conocer una declaración pública para expresar su rechazo a la operación militar de Estados Unidos en suelo venezolano.

Los firmantes dejan en claro su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en el territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

“Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”, indicaron los mandatarios hispanoamericanos.

Respecto a la crisis política que enfrenta Venezuela, Boric, Lula da Silva, Gustavo Petro, Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi precisaron que debe resolverse “exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas”.

Esto, ya que solo “un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible, y respetuosa de la dignidad humana”.

Es por esto que instaron “al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Los jefes de Estado firmantes reiteraron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.