Guarequena Gutiérrez pone paños fríos a retorno de venezolanos tras caída de Maduro: “Hay que esperar estabilidad”

Sobre la transición que enfrentará Venezuela, Gutiérrez planteó que habrán “injusticias que hay que tragarse para hacer un paso a la redemocratización del país”.

Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Juan Guaidó en Chile, se refirió a la operación militar que terminó con la caída de Nicolás Maduro y el efecto que generaría en los venezolanos residentes en nuestro país.

En entrevista con radio Universo, Gutiérrez puso paños fríos sobre un retorno masivo de extranjeros a Venezuela, apuntando que “en este momento no va a comenzar el éxodo de retorno. Hay que esperar una estabilidad en Venezuela”.

Junto con ello, calificó como “pragmatismo político” que Donald Trump solo apostara por la caída de Maduro pero no del régimen que gobierna Venezuela, el cual ahora es liderado por Delcy Rodríguez.

En esta línea, Guarequena Gutiérrez aseveró que que “evidentemente en este momento tanto el presidente electo como Marina Corina, no son las personas con el peso necesario para hablarle a la fuerza nacional venezolana ni a los grupos armados al margen de la ley”.

Si bien no reconoce a Delcy Gutiérrez como presidenta interina de Venezuela, Gutiérrez indicó que es “quién puede lograr desmontar el aparato represor del régimen tanto Chávez como Nicolás Maduro por 26 años”.

Consultada sobre las declaraciones de Donald Trump, quien sostuvo que la transición en Venezuela se extenderá por cerca de una década, la ex embajadora de Guaidó expresó “tiene que ser Edmundo González Urrutia y María Corina Machado quienes estén al frente de lo que es la reconstrucción de Venezuela post este proceso de desmontar el aparato represor que está en Venezuela”.

“Esperamos que los tiempos sean los menos posibles, sabemos que las transiciones son difíciles y que también saben algunas injusticias que a veces hay que tragarse para hacer un paso a la redemocratización del país”, sentenció.