Kamala Harris rechaza incursión militar en Venezuela: “No se trata de drogas, se trata del petróleo”

Kamala Harris, ex candidata presidencial de Estados Unidos, expresó su rechazo a la operación militar desarrollada por Donald Trump en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A través de redes sociales, Harris sostuvo que las acciones desplegadas por Trump “no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible”.

En esta línea, planteó “que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente”.

Kamala Harris indicó que “ya hemos visto esta película antes: guerras por un cambio de régimen o por petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio” apuntando que “el pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan”.

Junto con ello, dejó en claro que lo realizado por Donald Trump en Venezuela “no se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de convertirse en el hombre fuerte de la región. Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la oposición legítima de Venezuela mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”.

Para Harris, el mandatario estadounidense está “poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones, desestabilizando una región y sin ofrecer ninguna autoridad legal, ningún plan de salida ni ningún beneficio interno”.

“Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el Estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, poner al pueblo estadounidense en primer lugar”, sentenció.