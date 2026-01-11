Díaz-Canel responde a Trump: asegura que Cuba está “dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre”

El líder cubano rechazó las amenazas del presidente estadounidense sobre el cese de envío de petróleo y dinero a la isla, argumentando que las carencias económicas son producto del bloqueo aplicado por Washington durante seis décadas.

El líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel respondió con un contundente mensaje a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que Cuba está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

La declaración se produjo tras las amenazas de Trump sobre el fin del apoyo venezolano a la isla caribeña.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”, escribió Díaz-Canel en un hilo publicado en la red social X (antes Twitter).

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba descartó categóricamente las presiones estadounidenses.

“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, afirmó el líder cubano, añadiendo que quienes hablan en contra del gobierno lo hacen “enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.

Asimismo, Díaz-Canel atribuyó las dificultades económicas de la isla al embargo estadounidense: “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, acotó.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen después de que Trump anunciara el domingo a través de su red social Truth que “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”.

El mandatario estadounidense argumentó que Venezuela ya no necesitará apoyo de seguridad por parte de la isla, en referencia a la reciente captura de Nicolás Maduro.

El presidente cubano cerró su mensaje reafirmando la posición histórica de la isla frente a Estados Unidos, rechazando cualquier tipo de subordinación o negociación bajo presión del gobierno de Washington.