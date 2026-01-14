Buque chino sospechado de espionaje llegará a Chile este fin de semana en medio de advertencias

Tras recomendar cautela al gobierno chileno, experto dice a EL DÍNAMO que el viaje “no es una amenaza” pese a las precauciones de la Armada.

El próximo sábado 17 de enero está prevista la llegada al puerto de Valparaíso del buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao, perteneciente al Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (IDSSE) de la Academia de Ciencias de China (CAS). La nave encabezará una expedición científica sin precedentes junto al Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción.

La visita, que tiene como objetivo explorar los 8.000 metros de profundidad de la Fosa de Atacama, no está exenta de polémica. El Tan Suo Yi Hao transporta al Fendouzhe, el único batiscafo del mundo capaz de descender hasta las mayores profundidades del océano, una capacidad tecnológica que inquietó a Filipina, India y Australia, donde expertos y autoridades la catalogaron como un eventual “buque espía” tras avistarlo en sus costas.

Las sospechas se intensificaron en marzo de 2025, luego de que el navío concluyera una misión en Nueva Zelanda y, en vez de regresar a China, continuó su viaje al este de Australia, donde realizó dos detenciones en al Fosa Diamantina.

Malcolm Davis, analista del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) fue uno de los primeros en advertir la situación. En aquel entonces, Davis aseguró a Sky News que el buque chino seguía la traza de un cable submarino “realmente importante para la economía y la infraestructura de Australia” y afirmó que su misión tenía un carácter dual: investigación científica legítima y recolección de información estratégica.

“No es una amenaza” y las precauciones de la Armada por buque chino acusado de espionaje

En diálogo con Infobae, el especialista recomendó al Gobierno chileno actuar con “cautela” frente a la llegada del Tan Suo Yi Hao. Según Davis, los buques chinos dedicados a la prospección oceanográfica y batimétrica “cumplen una doble función, civil y militar”, una característica que, a su juicio, obliga a evaluar con atención este tipo de colaboraciones internacionales.

En conversación con EL DÍNAMO, Richard Kouyoumdjian, experto en Defensa y Seguridad Nacional, afirmó que más allá de las advertencias del experto australiano la visita del Tan Suo Yi Hao “no es una amenaza“. De acuerdo a sus palabras, podrías serlo para Australia, “pero no para nosotros”.

“Chile no tiene problemas o diferencias con China. Dicho eso, la información que puedan recopilar en los mares y profundidades de Chile no tiene un valor estratégico toda vez que ellos no operan o tienen intereses militares en el Pacífico Sur Oriental“, aseguró también el vicepresidente de AthenaLab.

En ese sentido, la Armada indicó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) posee toda la documentación completa sobre la solicitud de investigación, permisos otorgados y rutas previstas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país. Así, para garantizar que el buque respete el itinerario aprobado, se embarcará un Observador Nacional para fiscalizar las actividades científicas.