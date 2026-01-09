Secciones
Cómo son los nuevos trenes de EFE que unirán Valparaíso y Limache

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) realizó una inversión de 35 millones de dólares para incorporar cinco nuevas máquinas.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Una inversión de 35 millones de dólares realizó la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) para incorporar cinco nuevos trenes que se incorporarán al servicio que une las ciudades de Valparaíso y Limache, en la Región de Valparaíso.

Se trata de ferrocarriles de última generación que fueron fabricados en China por la empresa CRRC-Sifang, y el primer tren llegó a la Estación Puerto la madrugada de este miércoles 7 de enero, proveniente de la maestranza San Eugenio, en la Región Metropolitana.

La presentación de la máquina la encabezó el jueves el presidente Gabriel Boric, en la ceremonia que se realizó en la Estación Puerto del Tren Limache-Puerto, la que además marcó el inicio de las pruebas de las máquinas.

Así son los nuevos trenes que unirán Valparaíso y Limache

Gracias a la incorporación de estos cinco trenes que unirán el puerto con Limache se prevé una mejora concreta del servicio de transporte público de la Región de Valparaíso.

De acuerdo con lo detallado por el presidente de EFE, Eric Martin, cada uno de los nuevos trenes cuenta con tres coches de 77 metros de largo, con una capacidad total estimada de 660 pasajeros.

De igual forma, detalló que los ferrocarriles alcanzan una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora, lo que permitirá aumentar el servicio en un 20% en horas punta.

Además, reforzará la capacidad del servicio frente a la pronta inauguración de la Estación Valencia, en Quilpué, que ya alcanza un avance del 96% y se encuentra en fase de pruebas operacionales con pasajeros.

Al abordar la llegada de los nuevos trenes, el presidente Gabriel Boric dijo que la flota simplificará “simplifica la vida cotidiana con viajes más cortos y más cómodos, certidumbre en los horarios y más oportunidades para compartir con la familia“.

