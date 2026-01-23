La batalla judicial de Donald Trump contra JP Morgan: los motivos detrás de la demanda contra el mayor banco de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por US$5.000 millones contra JP Morgan, el mayor banco del país, acusándolo de haberlo excluido de sus servicios financieros luego del asalto al Capitolio llevado a cabo el 6 de enero de 2021. La acción judicial incluye al consejero delegado del banco, Jamie Dimon, por haber sido desbancado bajo razones políticas.

Específicamente, el mandatario sostiene que la entidad incurrió en difamación comercial e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo, mientras que Dimon violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. La demanda fue ingresada a un tribunal estatal del condado de Miami-Dade.

La demanda es la más reciente de una serie de querellas presentadas por el presidente estadounidense contra críticos y presuntos enemigos en busca de miles de millones de dólares en indemnizaciones. Esta forma de operar incluye, por ejemplo, acciones contra medios de comunicación como CBS, The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC.

El escrito actual apunta que JP Morgan habría cerrado cuentas de Trump y de algunas de sus compañías sin previo aviso ni explicación, configurando, a su juicio, una “discriminación política” en su contra y de la Organización Trump al incluirlo en una “lista negra” informal del sector financiero.

La respuesta de JP Morgan a la demanda de Trump

En el documento se señala, además, que Trump se comunicó directamente con Dimon por el cierre de las cuenta y que este le aseguró que se pondría en contacto con él para abordar el tema, “pero, en última instancia, nunca lo hizo“.

JP Morgan Chase afirmó que la demanda carece de fundamente y que la impugnará en tribunales. “Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito”, dijo Trish Wexler, vocera de la entidad bancaria. “Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos. Para eso están los tribunales”.

Wexler, finalmente, aclaró que JP Morgan no cierra cuentas por razones políticas o religiosas.