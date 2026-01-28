Qué hizo Trump hoy: advirtió al alcalde de Minneapolis de estar “jugando con fuego”

Jacob Frey se negó a aplicar leyes federales de inmigración en la ciudad, lo que según Trump constituiría una “violación muy grave”.

Durante este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa gestionando su controversial política migratoria al intensificar el enfrentamiento con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en medio de un clima de creciente tensión en aquella ciudad. El líder republicano le advirtió que se encuentra “jugando con fuego“.

El mandatario reaccionó públicamente a la negativa de Frey de colaborar con agentes federales en la aplicación de las leyes migratorias. La disputa se agudizó luego de que el último afirmara el martes, a través de la red social X, que “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.

Trump advirtió que la postura del alcalde podría tener consecuencias legales pese a “haber tenido una conversación muy agradable” previamente. “¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugando con fuego?”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

El alcalde respondió poco después, reafirmando su postura frente al rol de las fuerzas locales: “El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.

Trump vs alcalde de Minneapolis: los antecedentes y la decisión del ICE

La controversia se desarrolla en un contexto especialmente sensible para la ciudad, que cuenta con una población cercana a los 400.000 habitantes y que permanece en estado de alerta tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses en incidentes separados con agentes federales.

Durante esta misma jornada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspendió de sus funciones a dos agentes vinculados al caso de Pretti, quien recibió diez disparos tras ser inmovilizado en el suelo, una decisión que se dio a conocer mientras continuaban las críticas y la atención pública sobre las operaciones federales en la ciudad.