Hombre se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione: terminó siendo detenido

El hombre ingresó al recinto con documentos falsificados y afirmó portar armas, un día antes de una jornada clave para el caso de Mangione.

Un hombre fue detenido en Estados Unidos luego de ingresar al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, con la aparente intención de liberar a Luigi Mangione, imputado por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024. El sujeto intentó dar mayor credibilidad a su versión haciéndose pasar por un agente del FBI.

De acuerdo con información difundida por CNN, el individuo logró acceder al recinto penitenciario tras identificarse como Mark Anderson, de 36 años, y presentar una supuesta orden ejecutiva que exigía la liberación de Mangione. El sospechoso del asesinato de Thompson se encuentra detenido sin fianza, lo que descarta cualquier posibilidad de excarcelación inmediata.

El personal policial del centro le solicitó sus credenciales, instancia en la que Anderson exhibió una licencia de conducir emitida en el estado de Minnesota. En ese contexto, también habría afirmado que portaba armas en su bolso y, de acuerdo con el reporte, le habría “arrojado” los documentos que llevaba consigo a los funcionarios que lo interrogaban.

Tras la revisión de sus pertenencias, los agentes no encontraron armas de fuego ni elementos peligrosos. Los únicos descubrimientos fueron un tenedor y un cuchillo. Pese a ello, y ante la falsedad de la orden presentada y la suplantación de identidad, el individuo fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la justicia.

El futuro próximo que le depara a Mangione tras incidente de hombre de Minnesota

Luigi Mangione permanece recluido en una cárcel de Nueva York desde diciembre de 2024, cuando fue arrestado por el presunto homicidio de Brian Thompson. El caso ha generado amplia atención pública debido a la gravedad de los cargos, que incluyen imputaciones federales y estatales por asesinato. A pesar de ello, Mangione se ha declarado inocente.

El episodio ocurre, además, en un momento particularmente sensible para la causa. Este viernes, el joven imputado deberá comparecer ante el tribunal, donde el juez que supervisa el proceso deberá resolver si la pena de muerte continúa siendo una opción en caso de que sea declarado culpable.